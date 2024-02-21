نائب وزير الخارجية الروسي يمنح "وسام الصداقة" لسفير البحرين

قلد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الأربعاء سفير البحرين لدى موسكو أحمد الساعاتي وسام الصداقة.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: "قلد الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف في 21 شباط سفير مملكة البحرين في موسكو أحمد الساعاتي وسام الصداقة، والذي حصل عليه بموجب مرسوم- صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية البحرينية".

وأضاف البيان أن بوغدانوف هنأ الساعاتي خلال حديث دار بينهما على ظفره بهذه الجائزة الرفيعة، وتمنى له مزيدا من التقدم والنجاح في تنفيذ مهامه الرامية إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والتي كان على رأسها الوضع الحالي في الشرق الأوسط وآخر التطورات والمستجدات في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك الوضع في منطقة الخليج".