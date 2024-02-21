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زيلينسكي يدعو إلى اجتماع على الحدود الأوكرانية البولندية

Lebanon 24
21-02-2024 | 13:40
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دعا فلاديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك للحضور إلى الحدود المشتركة بين البلدين بحلول 24 شباط لحل قضية الحصار، مؤكدا استعداده للتواجد هناك مع مجلس الوزراء.

 

وقال زيلينسكي اليوم الأربعاء في مقطع فيديو نشره في قناته على "تيليغرام": "لقد أصدرت تعليمات لحكومتنا بالتواجد على الحدود بين دولتينا في المستقبل القريب، قبل 24 شباط..أطلب منك يا دونالد (تاسك)السيد رئيس الوزراء، أن تأتي أيضا إلى الحدود..أندريه (دودا) السيد رئيس(بولندا)، أطلب منكم دعم هذا الحوار.. هذه (مسألة) أمن قومي، لا ينبغي علينا أن نؤخر ذلك، الأيام المقبلة تعطينا فرصة للقيام بذلك، وأنا أيضا على استعداد لأن أكون على الحدود مع ممثلي حكومتنا".

 
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وترافق الفيديو المنشور على قناته أيضا بترجمة إلى اللغة البولندية، وفي نهاية الفيديو، انتقل زيلينسكي بالكامل إلى الحديث باللغة البولندية.

 

وتستمر الاحتجاجات على مستوى بولندا منذ أكثر من أسبوع، مع إغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود البولندية الأوكرانية، فيما أفاد نشطاء أن المزارعين البولنديين أفرغوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة تفتيش دوروهوسك.

 

أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، حيث قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات، وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد.

 ( روسيا اليوم)

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