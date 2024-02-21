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عربي-دولي

إيران تدين الفيتو الأميركي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

Lebanon 24
21-02-2024 | 14:00
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، "كارثة القرن الدبلوماسية".

 

جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس"، تعليقاً على استخدام واشنطن "الفيتو" للمرة الثالثة بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، آخرها ضد مشروع تقدمت به الجزائر يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

 

الوزير الإيراني، قال إن "الفيتو" الأميركي المتكرر "يشير بوضوح إلى أن المسؤولية الدولية لاستمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي المزيف في غزة وجرائم الحرب في فلسطين، تعود إلى البيت الأبيض".

 

ودعا العالم إلى "محاسبة" الولايات المتحدة.

 

وفي سياق متصل، ندد بيان صادر عن ناصر كناني، متحدث الخارجية الإيرانية، بـ "الفيتو" الأميركي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، لوقف إطلاق النار في غزة، بمجلس الأمن.

 

وأضاف أن واشنطن "أثبتت مرة أخرى أنها ليست صاحبة حل للأزمة الإنسانية المتواصلة في غزة، وأنها سبب توسعها في المنطقة".

 

ودعا كناني، المجتمع الدولي إلى "عدم التزام الصمت أمام الإبادة الجماعية" المتواصلة ضد الفلسطينيين.

( الأناضول)

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