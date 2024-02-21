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وفاة قيادي بارز في السجون الاسرائيلية.. من هو؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 14:03
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توفي المعتقل الفلسطيني القيادي في "كتائب شهداء الأقصى"، خالد الشاويش، داخل سجن إسرائيلي، حسبما أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية ومؤسسات وهيئات فلسطينية تتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
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وأعلنت سلطة السجون الإسرائيلية في بيان: "نقل الثلاثاء معتقل أمني من سجن نفحة إلى مستشفى أساف هروفيه، جنوب شرق تل أبيب، حيث أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى وفاته"، مشيرة إلى أن ظروف الوفاة وأسبابها "مشمولة بسرية المعلومات الطبية".
وقالت سلطة السجون إن "السجين من سكان مدينة جنين"، مشيرة الى أنه "تجري مراجعة ظروف وفاته كما هي الحال مع أي حدث من هذا النوع".

كذل، نعت "مؤسسات الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحررون في الوطن والمهجر" الشاويش، "أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الذي ارتقى في سجن نفحة".

وحمّلت المؤسسات سلطة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاته، مشيرة إلى أنه تاسع أسير فلسطيني يلقى حتفه في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.
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