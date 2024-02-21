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الأونروا: مستشفى ناصر بخانيونس يضم 10 آلاف نازح وعامل صحي

Lebanon 24
21-02-2024 | 14:20
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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، الأربعاء، إن مستشفى ناصر الذي يقتحمه الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة يحوي 10 آلاف نازح، منهم 300 عامل صحي.

 

وأوضحت الوكالة في بيان أنه "حتى تاريخ 19 شباط الجاري لا تزال الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر في خانيونس، وتم السماح بدخول المستشفى في 18 شباط، حيث تمكن مسؤولو الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إجلاء 14 مريضا".

 

وأضاف البيان: "لا تزال المفاوضات جارية لإجلاء المرضى المتبقين، الذين يعتقد أن عددهم يزيد على 100 مريض".

 

وأفادت الوكالة بأن هناك 10 آلاف نازح داخل مبنى المستشفى، بما في ذلك 300 من العاملين في المجال الطبي.

 

وقالت إن تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 70 عاملا طبيا تم احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

 

ووفق البيان: "حتى 19 شباط، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية، 158 زميلا".

 

وأمس الثلاثاء، وصف كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، على منصة "إكس"، الوضع في مستشفى ناصر بأنه "أصبح مكانا للموت لا التعافي".

( الأناضول)
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