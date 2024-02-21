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عربي-دولي

خبير يكشف: سعودية تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا لها

Lebanon 24
21-02-2024 | 15:00
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قال منصور المرزوقي، المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إن السعودية تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا لها.

 

وقال الخبير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش اجتماع "نادي حكيموف" للأبحاث السياسية، يوم الأربعاء، إن السعودية تنظر إلى روسيا بثقة وتعتبرها شريكا استراتيجيا لها في شؤون الاستقرار والأمن، مضيفا: هذا أهم شيء بالنسبة لنا.

 
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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المرزوقي قوله إن هناك نقاط التقاء أخرى بين السعودية وروسيا، لكن حل القضايا الأمنية وتحقيق الاستقرار والسلام يبقى على رأس الأجندة بالنسبة للعالم المعاصر.

 

ويشار إلى أن اجتماع "نادي حكيموف" كان مكرسا لموضوع "البعد الشرق أوسطي لسياسة روسيا في سياق التغيرات العالمية"، وعقد بمساعدة صندوق غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلوم والتعليم.

 

ويحمل النادي اسم كريم حكيموف، الدبلوماسي السوفيتي المخضرم، الذي أصبح أول سفير للاتحاد السوفيتي لدى المملكة العربية السعودية.

( روسيا اليوم)
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