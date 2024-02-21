مشروع "طبي-سكني" بـ300 مليون دولار في مصر

وقعت شركة "إن إتش إم سي للخدمات الطبية - مصر"، اليوم الأربعاء، عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية في مصر، لتخصيص أراض لها لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، باستثمارات إجمالية تصل إلى 300 مليون دولار.

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ووفقا لبيان من مجلس الوزارء المصري، فقد تم تخصيص قطعة أرض للشركة لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65 بالمئة لإقامة نشاط عمراني و35 بالمئة لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق.



ولفت البيان الى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.



