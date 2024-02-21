حول صفقة الأسرى.. مسؤولون إسرائيليون يعلقون على تفاؤل غانتس

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن استغرابهم من اعتقاد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن هناك تقدما في انتظار أن يصبح موقف "حماس" أكثر مرونة بخصوص صفقة الأسرى.

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وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه من غير الواضح من أين يحصل بيني غانتس على المعلومات بشأن التقدم في المحادثات للتوصل إلى اتفاق أسرى.

ووفقا للمصادر، لم تتلق إسرائيل حتى الآن ردا إيجابيا من الوسطاء بشأن المرونة في موقف حماس، لكن غانتس قد يعتقد أنه ستكون هناك مثل هذه المرونة.

وأشارت المصادر أيضا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إحراز تقدم.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات لبيني غانتس، قال فيها إن هناك إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات مع حركة "حماس" وصولا لصفقة تبادل أسرى جديدة.

( روسيا اليوم)