سجالات حادّة في البرلمان البريطاني حول مقترح بشأن حرب غزة

شهد مجلس العموم البريطاني سجالات حادة ومشاهد فوضى إثر مناقشة تعديل على مقترح يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، ما أدى لانتقادات حادة لرئيس المجلس ليندسي هويل.

تعرّض رئيس المجلس لانتقادات شديدة ووجهت له دعوات للاستقالة بعد أن سمح خلافاً للعرف للمعارضة العمالية بتقديم تعديل على المقترح الذي قدمته كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي.

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ودعا الحزب الوطني الاسكتلندي في مقترحه إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، في حين دعا تعديل حزب العمال إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار، وعملية دبلوماسية لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

واعتبر مراقبون أن اقتراح حزب العمال الذي يتزعمه كير ستارمر، وهو يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات هذا العام، يهدف إلى تجنب إحياء الانقسامات داخل الحزب حول هذه القضية.



من جانبها، طرحت الحكومة المحافظة تعديلاً يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، لكنها سحبته في نهاية المطاف.



وظهر الانزعاج على رئيس مجلس العموم ليندسي هويل في مواجهة غضب النواب، وانتهى به الأمر بالاعتذار عن الطريقة التي سارت بها الأمور، بعد أن أوضح أنه كان يهدف إلى السماح بإجراء نقاش أوسع.

في نهاية المطاف، تم اعتماد تعديل حزب العمال دون تصويت رسمي، في ظل ظروف كانت محل نزاع أيضا.



