كندا تستدعي السفير الروسي

استدعت كندا يوم أمس الأربعاء سفير روسيا على خلفية وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني بينما كان مسجونا، وطالبت الكرملين بإجراء تحقيق واف وشفاف في شأن الوفاة وتسليم الجثمان للعائلة على الفور.



وقال متحدث حكومي إن مسؤولا كبيرا نقل تنديد كندا بوفاة نافالني إلى السفير الروسي أوليج ستيبانوف، مضيفا أن كندا ستعمل مع الشركاء من أجل محاسبة المسؤولين عن وفاته.

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