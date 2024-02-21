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"سنتكوم": بأربع ضربات دمرنا 7 صواريخ حوثية

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:19
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قال الجيش الأميركي، الأربعاء، إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
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وجاء في بيان نشرته سنتكوم على حسابها في منصة إكس أنه "في 21 شباط ، بين الساعة 12:00 صباحًا والساعة 6:45 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية 4 ضربات دفاع عن النفس ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر".



وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني.. أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية نظام طائرات بدون طيار للهجوم أحادي الاتجاه دفاعًا عن النفس".
وأوضحت أن سنتكوم حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق والمسيرات القادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.


 وختمت سنتكوم بالقول إنها قامت بعد ذلك بضرب وتدمير الصواريخ ومنصات الإطلاق والمسيرات دفاعًا عن النفس، مؤكدة أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
وأضاف في بيان "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية". (سكاي نيوز)
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