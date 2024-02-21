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عربي-دولي

بايدن يصف بوتين بالـ"مجنون".. وكلمة نابية أخرى!

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:16
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجنون"، وذلك خلال حفل لجمع التبرعات أمس الأربعاء في كاليفورنيا.

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، وصف بايدن الرئيس الروسي بكلمة نابية، وأضاف: "لدينا.. مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".
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ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد غزوه أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.

وكان بايدن قد سُمع يشتم أحد صحافيي شبكة "فوكس نيوز" Fox News ويصفه بكلمة نابية في زلة لسان أمام ميكروفون مفتوح في كانون الثاني عام 2022.

وفي وقت سابق اعترف بايدن بأن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات حول أسباب وفاة نافالني. ومع ذلك، ألقى بايدن باللوم فعليا على القيادة الروسية فيما حدث.

ودعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي، الولايات المتحدة لإظهار ضبط النفس وانتظار نتائج الفحص الطبي حول وفاة نافالني.(العربية)

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