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عربي-دولي

تعطل شبكة هاتف رئيسية في إسرائيل.. هجوم إلكتروني نفذته هذه المجموعة

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:24
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أفاد موقع "نيتبلوكس" فجر اليوم الخميس بأن عطلاً أصاب إحدى شبكات الهاتف المحمول الرئيسية في إسرائيل بسبب هجوم إلكتروني.

"أنونيموس السودان" ثانية
وأضاف الموقع عبر منصة "إكس"، أن مجموعة قرصنة إلكترونية تدعى "أنونيموس السودان"، أعلنت مسؤوليتها عن تعطل شبكة سمايل/بارتنر في إسرائيل.
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كما تابع أن الاختراق جاء في إطار حملة لقطع الخدمات على أهداف إسرائيلية بارزة.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى، ففي نيسان من العام الماضي، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مجموعة هاكرز "أنونيموس السودان" تبنت عملية اختراق موقع الموساد الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة حينها بأن المجموعة قالت إن الهجوم هو استعدادا لهجوم كبير.

كما أشارت إلى أن "أنونيموس السودان" كانت مسؤولة عن اختراق مواقع عدد من البنوك الإسرائيلية والجامعات، بينها مصارف شهيرة ومكتب البريد الإسرائيلي.

إلى أن أعلنت المجموعة فعلاً مسؤوليتها عن اختراق البريد الإسرائيلي، و"بنك لئومي"، و"بنك ديسكونت"، و"بنك مزراحي - طفحوت"، و"بنك ميركانتيل"، و"بنك مسّاد"، و"بنك أوتسار هَحَيال"، و"بنك هبينليئومي".

"الدفاع عن الحقيقة"
يشار إلى أن "أنونيموس السودان" هي مجموعة تنفذ هجمات بغية "الدفاع عن الحقيقة"، كما تدّعي.

وكانت المجموعة المؤلفة من قراصنة إلكترونيين، قد أعلنت قبل أشهر، إيقاف موقع إكس "تويتر سابقا" عن العمل في عدد من الدول، في محاولة منهم للضغط على إيلون ماسك ليطلق خدمة "ستارلينك" في السودان.(العربية)


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