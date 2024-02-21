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رسائل أبكت الملك تشارلز.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:22
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بعد أيام من إعلان إصابته بالمرض الخبيث، أكد العاهل البريطاني الملك تشارلز، على أن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص مرضه "أبكته".

وقال الملك تشارلز خلال لقائه الأسبوعي مع رئيس الحكومة ريشي سوناك الأربعاء، إنه تلقى الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة، لافتاً إلى أن تلك الرسائل دفعته إلى البكاء في معظم الأحيان".
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ورد سوناك عليه قائلا: "الجميع يدعمونك.. من الرائع رؤيتك بمظهر جيد جدا". فأجاب تشارلز مازحا: "إنه خداع بصري".

أتى ذلك في وقت يعقد فيه الملك لقاء أسبوعيا مغلقا مع رئيس الوزراء، ولكن يسمح للكاميرات أحيانا بتصوير بداية اللقاء.

أما اجتماع الأربعاء، فهو أول لقاء رسمي مباشر يعقده الملك مع سوناك منذ الكشف عن إصابته بالمرض.


وأعلن قصر بكنغهام في وقت سابق من شباط الحالي، تشخيص إصابة الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عاما، بنوع من السرطان.

وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرا عقب وفاة والدته، الملكة إليزابيث.

وذكر القصر أن الملك سيواصل القيام بالمهام الرسمية والورقية أثناء خضوعه للعلاج من السرطان. (العربية)
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