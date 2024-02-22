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عربي-دولي

بعد ستولتنبرغ... من هو مرشح بايدن لرئاسة الناتو؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 00:16
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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي أن الرئيس جو بادين يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى منصب الأمين العام لحلف الناتو بعد ينس ستولتنبرغ.
وأشارت الصحيفة إلى أن "بايدن يدعم... أن يصبح روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي".
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ولفتت إلى أن نسبة ثلثي دول "الحلف" تؤيد ترشيح رئيس الوزراء الهولندي. ورغم ذلك يحتاج الناتو إلى الإجماع لاتخاذ هذا القرار.
في الوقت نفسه، وفقا لمسؤولين في الناتو، فإن رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس ووزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينز، غابا عن قوائم المرشحين المحتملين لهذا المنصب، "لأنهما لم يتقدما بترشيحاتهما".
هذا وكان من المفترض أن يغادر ستولتنبرغ منصبه كأمين عام لحلف الناتو في الأول من تشرين الاول 2022، ولكن في اذار العام نفسه، قرر قادة دول الحلف خلال قمة لهم، تمديد ولاية ستولتنبرغ حتى 30 أيلول 2023 على خلفية الأحداث حول أوكرانيا.
وبعدها في تموز، أعلن أنه سيبقى في منصبه لمدة عام آخر، حتى 1 تشرين الاول 2024.
 
ولا يزال ستولتنبرغ، الذي تبلغ ولايته 9 سنوات، في المركز الثاني كأطول فترة ولاية في رئاسة أمانة الناتو. (RT)
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