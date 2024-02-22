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عربي-دولي
ماسك قام بزيارة سرية إلى البيت الأبيض.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
22-02-2024
|
01:09
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زار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، البيت الأبيض بشكل سري في عام 2023 الماضي، بحسب ما أفادت قناة NBC News التلفزيونية.
وأوضحت القناة أن هدف زيارة إيلون ماسك، كان مناقشة قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي مع المسؤولين في البيت الأبيض.
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ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، تمت زيارة ماسك في يوم 13 أيلول من العام الماضي.
من جانبه، أكد مصدر في البيت الأبيض للقناة التلفزيونية، أن هذه هي الزيارة الوحيدة التي قام بها ماسك خلال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ولم يلتق رجل الأعمال بالرئيس الأميركي شخصيا.
وبحسب القناة التلفزيونية، فإن الملياردير ماسك، زار البيت الأبيض عدة مرات خلال رئاستي باراك أوباما ودونالد ترامب. (روسيا اليوم)
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