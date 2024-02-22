مقتل إسرائيلي واصابة 8 في إطلاق نار بمحيط القدس.. ماذا عن المنفذين؟ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق النار على شابين في مدخل معالي أدوميم بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار.
وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن "3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة في المكان بتحييد المنفذين في المكان".
وأضافت الشرطة أنه "من خلال عمليات البحث التي أجريت في المكان، تم العثور على منفذ ثالث حاول الهرب، وتم تحييده أيضا".
هذا وقد أوصت الشرطة الإسرائيلية السكان بعدم الاقتراب من منطقة الهجوم في معاليه أدوميم.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين اثنين كانا برفقة منفذي هجوم معاليه أدوميم قرب القدس، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مستوطنة معاليه أدوميم لإجراء عمليات تمشيط. كما وطالبت بلدية معاليه أدوميم قرب القدس السكان بالبقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق نار. (روسيا اليوم + العربية)