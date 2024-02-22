مقتل إسرائيلي واصابة 8 في إطلاق نار بمحيط القدس.. ماذا عن المنفذين؟ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق النار على شابين في مدخل معالي أدوميم بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار.

الشرطة الإسرائيلية: مقتل منفذي الهجوم قرب معاليه أدوميم وثلاثة من المصابين حالتهم خطرة pic.twitter.com/VBT9m2Cgv5 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2024 Advertisement تغطية صحفية: من مكان إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين بعضهم بجراح خطيرة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" وحاجز الزعيم، شرق القدس المحتلَّة. pic.twitter.com/rIujLHHiQ1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2024 مراسل العربية: 6 جرحى بينهم 3 حالتهم خطيرة في إطلاق نار قرب القدس #العربية pic.twitter.com/ZUIQHNcrmu — العربية (@AlArabiya) February 22, 2024

هذا وقد أوصت الشرطة الإسرائيلية السكان بعدم الاقتراب من منطقة الهجوم في معاليه أدوميم.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين اثنين كانا برفقة منفذي هجوم معاليه أدوميم قرب القدس، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مستوطنة معاليه أدوميم لإجراء عمليات تمشيط. كما وطالبت بلدية معاليه أدوميم قرب القدس السكان بالبقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق نار. (روسيا اليوم + العربية)

وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن "3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة في المكان بتحييد المنفذين في المكان".وأضافت الشرطة أنه "من خلال عمليات البحث التي أجريت في المكان، تم العثور على منفذ ثالث حاول الهرب، وتم تحييده أيضا".