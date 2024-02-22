Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب الأخيرة... بايدن يرد: هو يقارن نفسه بنافالني

Lebanon 24
22-02-2024 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1167096-638441893150470178.jpg
Doc-P-1167096-638441893150470178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يشبه نفسه بالروسي أليكسي نافالني، لجهة حديث ترامب عن تحول البلاد إلى الشيوعية وأنهم يعاقبونه "على شاكلة تعرض نافالني للعقاب".
واقتبست مندوبة وكالة "بلومبرغ" في البيت الأبيض، الصحفية جينيفر جاكوبس في حسابها على موقع "إكس" عن الرئيس بايدن قوله: "بعض الأشياء التي يقولها هذا الفتى، كمقارنة نفسه بنافالني وأن بلادنا أصبحت دولة شيوعية، ويتعرض للاضطهاد بنفس الطريقة التي تعرض بها نافالني للاضطهاد".
Advertisement


وأضافت: "لا أعرف من أين يأتي هذا بحق الجحيم".


وكان بايدن قد تحدث عن ذلك خلال جولته التي يواصل القيام بها في مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة، في فعالية انتخابية خاصة في سان فرانسيسكو.
وقد سبق أن قال ترامب إنه مع وفاة نافالني، أصبح أكثر وعيا بما يحدث في الولايات المتحدة، وركز رد فعله على الأجندة السياسية الداخلية بدلا من توجيه الاتهامات إلى السلطات الروسية.
يشار إلى أن الرئيس السابق ترامب، الذي يواجه أربع قضايا جنائية، يصف نفسه بأنه ضحية للاضطهاد السياسي الذي أطلقه منافسوه قبل موعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.
من جهته، سبق أن قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني "جنونية وغير مقبولة". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2024-02-22
04:26 | 2024-02-22
04:19 | 2024-02-22
04:17 | 2024-02-22
04:15 | 2024-02-22
04:09 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24