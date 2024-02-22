بعد تصريحات ترامب الأخيرة... بايدن يرد: هو يقارن نفسه بنافالني

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يشبه نفسه بالروسي أليكسي نافالني، لجهة حديث ترامب عن تحول البلاد إلى الشيوعية وأنهم يعاقبونه "على شاكلة تعرض نافالني للعقاب".



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وأضافت: "لا أعرف من أين يأتي هذا بحق الجحيم".





وكان بايدن قد تحدث عن ذلك خلال جولته التي يواصل القيام بها في مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة، في فعالية انتخابية خاصة في سان فرانسيسكو. واقتبست مندوبة وكالة "بلومبرغ" في البيت الأبيض، الصحفية جينيفر جاكوبس في حسابها على موقع "إكس" عن الرئيس بايدن قوله: "بعض الأشياء التي يقولها هذا الفتى، كمقارنة نفسه بنافالني وأن بلادنا أصبحت دولة شيوعية، ويتعرض للاضطهاد بنفس الطريقة التي تعرض بها نافالني للاضطهاد".وأضافت: "لا أعرف من أين يأتي هذا بحق الجحيم".وكان بايدن قد تحدث عن ذلك خلال جولته التي يواصل القيام بها في مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة، في فعالية انتخابية خاصة في سان فرانسيسكو.

وقد سبق أن قال ترامب إنه مع وفاة نافالني، أصبح أكثر وعيا بما يحدث في الولايات المتحدة، وركز رد فعله على الأجندة السياسية الداخلية بدلا من توجيه الاتهامات إلى السلطات الروسية.

يشار إلى أن الرئيس السابق ترامب، الذي يواجه أربع قضايا جنائية، يصف نفسه بأنه ضحية للاضطهاد السياسي الذي أطلقه منافسوه قبل موعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.

من جهته، سبق أن قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني "جنونية وغير مقبولة". (RT)