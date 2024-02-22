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بعد مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين.. الكشف عن هوية منفذي عملية القدس

Lebanon 24
22-02-2024 | 02:47
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.
 
وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فإن "3 أشخاص وصلوا بمركبة، ترجلوا منها وبدأوا بإطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية على سيارات كانت متوقفة في ازدحام مروري على الطريق المؤدي إلى القدس، حيث قامت قوات الأمن المتواجدة في المكان بتحييد المنفذين في المكان". وأضافت الشرطة أنه "من خلال عمليات البحث التي أجريت في المكان، تم العثور على منفذ ثالث حاول الهرب، وتم تحييده أيضا".
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وأعلن جهاز "الشاباك" أن منفذي عملية القدس الثلاثة من سكان منطقة بيت لحم، وقال في بيان: "لقد نفذ الهجوم الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما) من سكان منطقة بيت لحم، أحدهما أسير سابق بمخالفات إقامة غير قانونية".

وأضاف البيان أن "فلسطينيا آخر يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيت لحم شارك بتنفيذ الهجوم". (روسيا اليوم)

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