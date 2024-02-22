17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اكثر من شهر على الاعتداءات.. هل الضربات الأميركية على الحوثيين طويلة الأمد؟
Lebanon 24
22-02-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "العربية": مر شهر وأسبوع منذ أن بدأت الولايات المتحدة قصف أهداف الحوثيين في اليمن، بهدف منع الجماعة المدعومة من إيران من مواصلة مهاجمة السفن التجارية والدولية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
Advertisement
وبحسب تقرير أورده موقع "العربية.نت" الإنكليزي، ففي أقل من 24 ساعة هذا الأسبوع، أسقط الحوثيون مُسيرة أميركية طراز MQ-9 Reaper، واستهدفوا وأصابوا سفينتين مملوكتين للولايات المتحدة وأطلقوا صاروخ كروز مضادا للسفن على السفينة الأميركية "يو إس إس لابون". كما أطلقت الجماعة اليمنية الموالية لإيران عشر طائرات مُسيرة هجومية في اتجاه واحد، أسقطتها الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى في البحر الأحمر وخليج عدن خلال صراع استمر أكثر من أربع ساعات.
واليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن قواتها شنت 4 ضربات أمس على 7 صواريخ كروز ومنصة إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين بمناطق سيطرتهم باليمن معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر. وأضافت عبر منصة "إكس" أن القوات الأميركية أسقطت أمس طائرة مسيرة تابعة للحوثيين "دفاعا عن النفس".
وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع حوثية بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن الجيش الأميركي عثر على منصة إطلاق صواريخ أرض-جو في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرها، بالإضافة إلى قدرات أخرى للحوثيين.
وقال مسؤول دفاعي أميركي إنه منذ 11 كانون الأول، نفذت الولايات المتحدة عشرات الضربات للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن، بما يشمل ثلاث ضربات للقوات المشتركة في 11 و22 كانون الثاني و3 شباط.
لكن هجمات الحوثيين لم تتوقف، على الرغم من شن الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان، بالشراكة مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين حول العالم، عدة جولات من الضربات الاستباقية والدفاع عن النفس.
وقال مسؤول الدفاع الأميركي للعربية.نت إنكليزي إنه حتى ليلة الثلاثاء، بلغ عدد هجمات الحوثيين 57 على الأقل.
وتراجعت إدارة بايدن الشهر الماضي عن إحدى خطواتها الأولى في السياسة الخارجية وأعادت تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. ودخل القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وقال بعض المسؤولين الأميركيين إنهم يعتقدون أنه سيضعف قدرة الحوثيين على تمويل هذه الهجمات.
ولكن في الأحاديث الخاصة، لا يعتقد كبار الدبلوماسيين الأميركيين أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"
14:41 | 2024-02-21
21/02/2024 02:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
Lebanon 24
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
12:02 | 2024-02-21
21/02/2024 12:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
15:21 | 2024-02-21
21/02/2024 03:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!
Lebanon 24
ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!
15:50 | 2024-02-21
21/02/2024 03:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن "أنفاق حزب الله".. ماذا يوجد داخلها؟
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن "أنفاق حزب الله".. ماذا يوجد داخلها؟
12:00 | 2024-02-21
21/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-02-22
هل تمتلك إسرائيل خطة لنقل أكثر من مليون مدني من رفح؟.. تقرير يُجيب
09:45 | 2024-02-22
الاتحاد الأوروبي: مهمتنا بالبحر الأحمر دفاعية
09:21 | 2024-02-22
بالفيديو.. بوتين يحلّق على متن "البجعة البيضاء"
08:47 | 2024-02-22
تشكيل كتيبة احتياط جديدة في الجيش الإسرائيلي.. ما هي مهامها؟
08:33 | 2024-02-22
بالصور.. إسرائيل دمرت منزل ياسر عرفات
08:04 | 2024-02-22
رسالة مباشرة من نتنياهو إلى حزب الله.. ماذا قال فيها؟
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
22/02/2024 17:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
22/02/2024 17:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
22/02/2024 17:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24