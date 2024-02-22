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عربي-دولي

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في أستراليا.. وأوامر بإخلاء الآلاف

Lebanon 24
22-02-2024 | 03:46
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صدرت أوامر بإخلاء أكثر من ألفي شخص من بلدات غربي ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الخميس، بسبب اندلاع حريق غابات خرج عن السيطرة.

وحثت خدمة الطوارئ بالولاية السكان في بلدتي راجلان وبوفورت، حيث يعيش حوالي ألفي نسمة، وكذلك السكان في المناطق المجاورة على مغادرة منازلهم والتوجه شرقا نحو بالارت على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن.
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واندلعت النيران في مساحة تقدر بحوالي 50 كيلومترا مربعا شمال غربي مدينة بالارات. وهناك أيضا حريق خارج عن السيطرة في منطقة أخرى تقع بعيدا إلى الغرب.


رئيسة وزراء الولاية جاسينتا آلان، قالت إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء يعملون في المنطقة تدعمهم 24 طائرة وأكثر من 100 مركبة. ومن المتوقع انضمام مزيد من رجال الإطفاء إلى هذه الجهود قريبا.

 وأفاد مسؤولون بأنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار في الممتلكات لكن لا يزال من المبكر جدا الحصول على صورة دقيقة لحجم الأضرار المحتملة.

كذلك، أصدر مكتب الأرصاد الجوية اليوم الخميس، تحذيرات من نشوب حرائق في عدة مناطق بسبب هبوب رياح حارة وجافة واحتمال اجتياح عواصف رعدية.

وقال جيسون هيفرنان كبير مسؤولي هيئة مكافحة الحرائق في البلاد في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن تتفاقم الحرائق غربي بالارات طوال المساء حتى منتصف الليل تقريبا عندما تبدأ سرعة الرياح في التباطؤ.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في شمال غربي الولاية عند الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي. (سكاي نيوز)
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