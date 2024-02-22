يكرره نفسه منذ 4 سنوات... "مثل" يفضح حالة بايدن الذهنية

انتشر فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن، يظهر فيه وهو يتلعثم، على الرغم من أن الكلمات مكتوبة أمامه على شاشة التلقين، وأن المثل الذي ألقاه كان ألقاه سابقا.

وفي خطاب ألقاه حول إلغاء ديون الطلاب التعليمية، قال بايدن: "كان والدي يقول جوي، اه، الراتب هو أكثر من مجرد، اه، الوظيفة هي أكثر من مجرد راتب".





Biden struggles to read the words on the giant teleprompter in front of him:



"My dad used to say, 'Joey a, uh, a paycheck is about more than a, uh, a job is about more than a paycheck" pic.twitter.com/dO5sgFYPbd — RNC Research (@RNCResearch) February 21, 2024 Advertisement

وكان بايدن ألقى تصريحات سابقة قال فيها المثل نفسه، وأحدها كان في شباط 2023.





وفي اب 2023، قال دون أن يتلعثم: "كان والدي يقول وظيفتك هي أكثر بكثير من مجرد راتب... إنها تتعلق بالفخر... الكرامة".





وفي اب 2022 نشر التصريح نفسه عبر حسابه على منصة x: "اعتاد والدي أن يقول إن الوظيفة كانت أكثر بكثير من مجرد راتب. كان الأمر يتعلق بكرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع. كان الأمر يتعلق بالقدرة على النظر في عين طفلك والقول إنه سيكون على ما يرام. هذا هو الاقتصاد الذي أنا مصمم على بنائه".





وقبلها في تشرين الاول 2021 قال: "الوظيفة هي أكثر من مجرد راتب ... إنها تتعلق بالكرامة ... إنها تحدد هويتك".





وفي تشرين الاول 2020 قال: "كان والدي يقول لي دائما جوي، الوظيفة هي أكثر بكثير من مجرد راتب. الأمر يتعلق بكرامتك. يتعلق الأمر بالاحترام. يتعلق الأمر بمكانتك في مجتمعك. يتعلق الأمر بالقدرة على النظر في عيون أطفالك والقول، عزيزتي، سيكون الأمر على ما يرام". (RT)