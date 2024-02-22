رأت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أنه "قبل بضعة أشهر فقط، ادعى الغرب أنه يقف متحداً مع إسرائيل عندما شنت حرباً للدفاع عن النفس بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول. والآن يبدو أن أقرب حلفاء تل أبيب يريدون وقف الصراع في غزة قبل أن يحقق جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافه المتمثلة في تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة".

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وبحسب الصحيفة، "لقد طور الغرب ميلاً انهزامياً في الأعوام الأخيرة من خلال ملاحقة التسويات التفاوضية التي لا تؤدي أبداً إلى السلام، والعراق وأفغانستان مثالان على ذلك. ومن الممكن أن يصبح مشروع القرار الجديد الذي تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة قراراً آخر. ويقول النص إن أي هجوم بري إسرائيلي كبير على رفح لا ينبغي أن يستمر "في ظل الظروف الحالية"، أي في ظل تركز كبير للاجئين من أماكن أخرى في غزة بالإضافة إلى السكان الحاليين. وتدعو الولايات المتحدة أيضًا إلى وقف "مؤقت" لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن".

وتابعت الصحيفة، "لعل ما لم يطالب به القرار هو الأكثر دلالة. يبدو أن الولايات المتحدة ليس لديها اهتمام كبير بالتوصل إلى حلول عملية تتفق مع حماية المدنيين في غزة والسماح لإسرائيل بتحقيق النصر على حماس. إن المكان الواضح للاجئين للذهاب إليه بشكل مؤقت هو عبر الحدود إلى مصر، حيث توجد مساحات شاسعة فارغة وبنية تحتية للأمم المتحدة والسلطات المصرية لتوفير المأوى والمساعدات والمساعدة الطبية، ولكن يبدو أن مشروع القرار الأميركي يستبعد هذا الاحتمال تماما".

وأضافت الصحيفة، "من المفهوم أن تخشى مصر من دخول مقاتلي حماس ومؤيديهم إلى أراضيها؛ فهي تعاني بالفعل مما يكفي من التهديد من متطرفي جماعة الإخوان المسلمين ذوي التفكير المماثل وعدد كبير من العصابات الإرهابية التي تشترك مع حماس في أيديولوجيتها الجهادية. لكن التضاريس في شمال سيناء ينبغي أن تسمح باتخاذ تدابير للتخفيف من مثل هذه المخاطر، وخاصة في ضوء وجود قوات الأمن المصرية القوية. ومن المؤكد أنه لو كانت الولايات المتحدة تقف حقاً خلف إسرائيل، لكانت وجدت طريقة لتشجيع القاهرة على لعب دور هنا؟".

وبحسب الصحيفة، "من الصعب الهروب من استنتاج مفاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن، بدلاً من ذلك، لم يعد ملتزماً بإنهاء إسرائيل لحماس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتبارات سياسية داخلية. ومكمن الخطر هنا هو أن ما يريده حقاً ليس وقفاً "مؤقتاً" للقتال، بل فرض اتفاق "سلام" من شأنه أن يترك حماس سليمة جزئياً ولا يؤدي في نهاية المطاف إلى حل أي شيء. ما يبدو أن بايدن وأمثاله غير قادرين على إدراكه هو أن الشعب الإسرائيلي لا يمكنه قبول أي "حل" للصراع الحالي الذي يترك البلاد في موقف أضعف من ذلك الذي احتلته في السادس من تشرين الأول".

وتابعت الصحيفة، "الحقيقة أن الغرب يبدو وكأنه ينسى كيف بدأت هذه الحرب. ما قامت به إسرائيل كان بمثابة الرد الضروري على الهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الأول. إذا لم يمضِ جيش الدفاع الإسرائيلي قدماً في خططه، فإن إسرائيل تعلم أنها لن تكون سوى مسألة وقت قبل أن نرى صراعاً آخر في غزة، فضلاً عن مقاتلين أكثر جرأة في الضفة الغربية وعلى حدودها الشمالية. والأسوأ من ذلك أن المقاتلين سيعرفون أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل أبداً بأن تهزمهم حقاً. لذلك يتعين على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحرك".

وأضافت الصحيفة، "إذا تمكن بايدن من فرض إلغاء الهجوم المخطط له، فسوف يحتاج إلى اللجوء إلى خيار مؤقت، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عزل رفح عن بقية قطاع غزة، مع إنشاء خط دفاعي قوي إلى الشرق من المدينة، بالتوازي مع الحدود مع مصر. داخل هذا الجيب، لا تستطيع حماس أن تفعل الكثير لتهديد إسرائيل. لكن هذا الحل سيؤدي إلى بقاء بعض الرهائن في أيدي حماس، وهو أيضًا آخر ما تريده مصر، ومن الممكن أن تصبح رفح مشكلة القاهرة".