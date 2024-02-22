حصيلة جديدة لشهداء القصف الإسرائيلي على غزة.. هذا ما سجلته الأرقام

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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29410 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.وجاء في بيان وزارة الصحة: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29410 شهداء و69465 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".وأضاف البيان: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".وخلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا و 132 إصابة، وفق بيان وزارة الصحة.ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ139، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن. (روسيا اليوم)