سفينة تتعرض لهجوم قبالة اليمن.. نشوب حريق على متنها وتحذير للسفن

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تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في اليمن.وقالت الهيئة في بيان، إن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.ولاحقاً، أعلنت الهيئة البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة جنوب شرقي عدن لهجوم بصاروخين، مما أدى لنشوب حريق على متنها.بدورها، قالت وكالة أمن بحري إن هجوم صاروخي على سفينة قبالة السواحل اليمنية، تسبب بنشوب حريق على متنها.وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل الحوثيين، وأدت تلك الهجمات في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف تأمين السفن، ما أجبر غالبية شركات الشحن على تجنب عبور البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية.ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدراتهم على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. (العربية)