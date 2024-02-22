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عربي-دولي
كارثة حلّت على سفينة.. صدمت جسراً وشطرته لنصفين وسقوط مركبات في المياه! (فيديو)
Lebanon 24
22-02-2024
|
04:26
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لقيا شخصان حتفهما في الصين، بعد اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائي في دلتا نهر اللؤلؤ بالقرب من مدينة قوانغتشو، مما أدى إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس.
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وقالت إدارة السلامة البحرية في قوانغتشو في بيان عبر حسابها على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، إن السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى منطقة بجنوب قوانغتشو عندما اصطدمت بالجسر في حوالي الساعة 05:30 صباح اليوم الخميس في ممر هونغ تشيلي المائي.
وسقطت أربع مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر. وبحسب تلفزيون الصين المركزي، فإن مركبتين، من بينهما حافلة، سقطتا في المياه في حين سقطت ثلاث مركبات على السفينة. ولم يكن على متن الحافلة سوى السائق، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد نجا.
وجراء الحادث، أصيب أيضاً أحد أفراد طاقم السفينة وجرى إنقاذ شخصين آخرين في حين لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن سلطات المدينة أرسلت بعض الأفراد من فرق الطوارئ والإنقاذ، من بينهم ستة غواصين وسفن إنقاذ إلى مكان الحادث.
وتحقق السلطات في ملابسات الحادث ولا تزال المعلومات المتعلقة بالضحايا قيد التحقق. ونصحت الإدارة السفن والمركبات التي تسلك هذا الطريق باتخاذ طرق بديلة.
ونقلت صحيفة غلوبال تايمز عن مسؤولين محليين القول لوسائل إعلام إنه جرى إجلاء السكان في محيط المنطقة المتضررة وإلقاء القبض على مالك السفينة. (العربية)
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