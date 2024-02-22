بعد وصف بايدن بوتين بـ "المجنون".. الكرملين يرد

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بعد وصف الرئيس الروسي بـ "المجنون"، اعتبر الكرملين، اليوم الخميس، أن التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن عن بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة، وأولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.ووصف بايدن بوتين بأنه "مجنون"، خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء، محذرا من أن هناك دائما خطر نشوب صراع نووي ،ولكن التهديد الوجودي للإنسانية يظل كامنا في المناخ.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين.. لكنه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات".وأضاف بيسكوف أن التعليقات "ربما كانت نوعا من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود. لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكنا".ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين قوله "هل استخدم السيد بوتين كلمة فظة واحدة لمخاطبتكم؟ لم يحدث هذا قط. لذلك، أعتقد أن مثل هذه المفردات تحط من قدر أميركا نفسها".وخلال حضوره فعالية جمع تبعات لحملته الانتخابية الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، وصف جو بايدن، مساء الأربعاء، بوتين بأوصاف غير لائقة.ووصف بايدن نظيره الروسي، خلال الحملة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، بـ"المجنون".وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها "لدينا ابن زانية مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ"، وفقا لفرانس برس.(سكاي نيوز)