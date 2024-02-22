Advertisement

عربي-دولي

بعد وصف بايدن بوتين بـ "المجنون".. الكرملين يرد

Lebanon 24
22-02-2024 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1167160-638441985736482049.png
Doc-P-1167160-638441985736482049.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد وصف الرئيس الروسي بـ "المجنون"، اعتبر الكرملين، اليوم الخميس، أن التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن عن بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة، وأولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.

Advertisement
ووصف بايدن بوتين بأنه "مجنون"، خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء، محذرا من أن هناك دائما خطر نشوب صراع نووي ،ولكن التهديد الوجودي للإنسانية يظل كامنا في المناخ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين.. لكنه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات".

وأضاف بيسكوف أن التعليقات "ربما كانت نوعا من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود. لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكنا".

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين قوله "هل استخدم السيد بوتين كلمة فظة واحدة لمخاطبتكم؟ لم يحدث هذا قط. لذلك، أعتقد أن مثل هذه المفردات تحط من قدر أميركا نفسها".

وخلال حضوره فعالية جمع تبعات لحملته الانتخابية الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، وصف جو بايدن، مساء الأربعاء، بوتين بأوصاف غير لائقة.

ووصف بايدن نظيره الروسي، خلال الحملة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، بـ"المجنون".

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها "لدينا ابن زانية مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ"، وفقا لفرانس برس.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:07 | 2024-02-22
07:00 | 2024-02-22
06:47 | 2024-02-22
06:21 | 2024-02-22
06:06 | 2024-02-22
06:05 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24