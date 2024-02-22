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الصين: من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح"

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:05
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اعتبرت الصين أن من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وذلك في جلسة أمام محكمة العدل الدولية.

وجاءت تعليقات المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، الخميس، في اليوم الرابع من جلسات الاستماع أمام المحكمة، بشأن طلب إصدار رأي استشاري غير ملزم يخص سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
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وقال المسؤول الصيني: "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".
 
واستشهد ما بأمثلة لـ"أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة"، وأوضح وجهة نظره بأن "أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع".

وتابع أمام محكمة العدل الدولية: "تعترف العديد من القرارات الأخرى بشرعية النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح من قبل الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي لتحقيق حق تقرير المصير". (سكاي نيوز عربية) 
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