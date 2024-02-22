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عربي-دولي
قوّات خاصّة إسرائيليّة تسللت إلى إحدى الجامعات.. ماذا فعلت هناك؟
Lebanon 24
22-02-2024
|
06:21
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أفادت "الجزيرة" عن تسلل قوات خاصة إسرائيلية بلباس مدني إلى حرم جامعة بيرزيت شمالي رام الله وقامت باختطاف طالبين.
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Lebanon 24
رام الله
جامعة بيرزيت
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