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عربي-دولي

قوّات خاصّة إسرائيليّة تسللت إلى إحدى الجامعات.. ماذا فعلت هناك؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 06:21
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أفادت "الجزيرة" عن تسلل قوات خاصة إسرائيلية بلباس مدني إلى حرم جامعة بيرزيت شمالي رام الله وقامت باختطاف طالبين.
 
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رام الله

جامعة بيرزيت

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