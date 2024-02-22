Advertisement

عربي-دولي

هل تمتلك إسرائيل خطة لنقل أكثر من مليون مدني من رفح؟.. تقرير يُجيب

Lebanon 24
22-02-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1167190-638442062705528382.png
Doc-P-1167190-638442062705528382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن حكومة الحرب الإسرائيلية لا تمتلك خطة واضحة لنقل نحو 1.4 مليون مدني من رفح جنوبي قطاع غزة، قبل اجتياح يبدو وشيكا للمدينة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن مسؤولين إسرائيليين. 
Advertisement

وبينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن إسرائيل عازمة على المضي قدما في هدف نقل أكثر من مليون مدني من رفح قبل الهجوم على المدينة المتاخمة لمصر، تقول "بلومبرغ" إن مسؤولين إسرائيليين اعترفوا سرا بأنه الحكومة ليست لديها استراتيجية محددة لكيفية القيام بذلك، وإلى متى سيستمر، وإلى أين سيذهب سكان رفح.

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع "بلومبرغ"، الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لنقل المدنيين من رفح، و"ينتظر وصولها".
 
ولجأ سكان غزة إلى رفح جنوبي القطاع، ويواجهون أوضاعا انسانية بالغة السوء، ومن المتوقع أن يؤدي إجبارهم على العودة إلى المناطق المدمرة في القطاع المحاصر إلى زيادة عدد القتلى الذي تجاوز بالفعل 29 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وبالإضافة إلى التهديد الذي يتعرض له المدنيون، فإن الهجوم على رفح يمكن أن يثير أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن زيادة هجمات الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في لبنان والعراق واليمن وسوريا، بما يخلق اضطرابات أكبر.

لكن القادة الإسرائيليين يعتقدون أنهم يقتربون من تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس، والعثور على نحو 100 رهينة لا يزالوا في غزة.

ويقول القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، إن تحقيق هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا في رفح، حيث يعتقد أن ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف مقاتل وقيادي من حماس يختبئون، معظمهم في الأنفاق مع الرهائن. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:40 | 2024-02-22
12:26 | 2024-02-22
12:24 | 2024-02-22
12:15 | 2024-02-22
12:11 | 2024-02-22
12:00 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24