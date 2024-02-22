بعد أفدييفكا.. روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

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عد أقل من أسبوع على إحكام سيطرتها على أفدييفكا، أعلنت روسيا اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على بوبيدا، وهي قرية صغيرة تقع على مسافة خمسة كيلومترات غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من "المجموعة الجنوبية" قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".وكانت روسيا قد سيطرت، السبت الماضي، على مدينة أفدييفكا الشرقية، وأعلن الجيش الأوكراني انسحابه منها، وقال قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي عبر تليغرام ليل الجمعة السبت "وفقا للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقا".