مع تراجع الدولار... كيف أصبحت أسعار الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030 دولار للأونصة، بعدما بلغ أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من شباط عند 2031.99دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030 دولار للأونصة.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، إذ خسر 0.3 بالمئة، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.



واحتدم النزاع في الشرق الوسط بعدما كثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 893.45 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 965.25 دولار فيما صعدت الفضة واحد بالمئة إلى 23.08 دولار للأوقية. (سكاي نيوز عربية)