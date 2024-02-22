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عربي-دولي
هل تفاجئ مصر إسرائيل بالهجوم؟
Lebanon 24
22-02-2024
|
16:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم علّق على تصريح أحد ضباط الاحتياط الإسرائيليين إيلي ديكال، بخصوص تخوف إسرائيل من هجوم مصر.
وقال اللواء نصر سالم في تصريحات لـRT إن "مصر بعدما زادت من قدراتها العسكرية أصبح لدى إسرائيل وسواس وتوقعات خاصة بعد انتصار مصر في حرب السادس من تشرين الأول 1973".
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وأشار الخبير العسكري المصري إلى أن "المفكرين والمسؤولين الإسرائيليين دائما في حالة ارتياب وشحن لشعبهم، بأن هناك أعداء يتربصون بهم حتى يكونوا في حالة تأهب واستعداد مستمر، ويكفي ما يحدث منهم تجاه الشعب الفلسطيني"، متوقعا ازدياد ذلك عقب نشر مصر لبعض الوثائق والحقائق عن حرب تشرين الأول، وذلك يجعلهم متخوفين ومترقبين من شحذ الهمم لدى مصر، الأمر الذي يضعهم في حالة توتر بشكل مستمر ضد العرب ومصر بصفة خاصة.
وأضاف سالم أن "هذا النشر في هذا التوقيت ليس الأول من نوعه، حيث سبقته أشياء مشابهة كثيرا، ومن المفترض ألا نعطيه انتباها، إلا في إطار أن إسرائيل في حالة شحن دائمة لشعبها ضد العرب، موضحا أن طريق السلام مفتوح دائما للراغبين فيه".
وكان موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات قد نشر مقابلة مع المقدم احتياط بالجيش إيلي ديكال حول احتمال هجوم مصري مفاجئ على إسرائيل.
وقال "nziv" الذي نشر مقتطفات من مقابلة ديكال إن المقابلة تأتي على خلفية التعزيز غير المبرر للجيش المصري في العامين الماضيين للقوات والأسلحة الثقيلة في شبه جزيرة سيناء.
وبحسب ديكل، فإن خطط الجيش الإسرائيلي لزيادة قواته تزيد من المخاوف من هجوم مصري مفاجئ.
وأضاف المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي، إن الجيش المصري عزز قواته بشكل غير مسبوق غير السنوات الماضية وخاصة في منطقة شبه جزيرة سيناء رغم أن معاهدة السلام تلزم مصر بعدم وضع قوات نظامية واسلحة ثقيلة على حدود إسرائيل.
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