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عربي-دولي

بعد تحويله لثكنة عسكرية.. الإحتلال ينسحب من مجمع ناصر الطبي

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:14
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عقب اقتحامه منذ أيام واحتجاز كوادر طبية ومرضى داخله في ظل وضع شديد الصعوبة.
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وكانت وزارة الصحة بغزة حذرت من مغبة تواصل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجمع ناصر الطبي، ثاني أكبر المؤسسات الصحية في قطاع غزة، مشددة على  ضرورة الإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لدى جيش الاحتلال.
واستشهد ثمانية مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي جراء العدوان الإسرائيلي على مجمع ناصر، بحسب مصادر فلسطينية.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الوحشي على قطاع غزة، استهداف الكوادر الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، ما أسفر عن خروج العشرات منها عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي.

ولليوم الـ139 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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