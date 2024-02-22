تطوّر على صعيد المفاوضات بين حماس وإسرائيل.. هذا ما أعلنه مسؤول أميركيّ

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نقلت أكسيوس عن مصادر مطلعة أن منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك حث إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس، وأنه أبلغ الإسرائيليين بوجود تقدم بالمفاوضات بين حركة حماس والوسطاء القطريين والمصريين.وقالت إن ماكغورك نقل رسالة للإسرائيليين بأن المحادثات حققت تقدما، وأن حماس مستعدة لإظهار مرونة، كما أبلغهم أيضا وفقا للموقع أن إدارة بايدن تعتقد أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق.(الجزيرة)