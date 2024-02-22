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الشرطة الإسرائيلية تفرق المتظاهرين في معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
22-02-2024 | 11:40
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شهدت منطقة معبر كرم أبو سالم، الخميس، مواجهات بين جنود إسرائيليين ومتظاهرين أغلقوا المعبر، بهدف منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والضغط على الحكومة للتفاوض من أجل الإفراج عن الرهائن.

 

وقالت منظمة "هونو" اليمينية المتطرفة، إن "المتظاهرين أبلغوا عن أعمال عنف شديدة، بدأت بعد أن ارتدى الجنود أقنعة الوجه ودفعوهم إلى زاوية ضيقة".

 

وقبل أسبوعين، أعاق مئات المتظاهرين الإسرائيليين حركة شاحنات محملة بالبضائع كانت متجهة إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم، رغم إعلان المكان منطقة عسكرية مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي.

 
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وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مستوطنين يعرقلون دخول 132 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

( سكاي نيوز)

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