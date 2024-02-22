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عربي-دولي

الحوثيّون إلى التصعيد... ما هو السلاح الجديد الذي سيستهدفون به السفن؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:11
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قال عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إن الجماعة أدخلت "سلاح الغواصات" في هجماتها على السفن.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: "العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد".
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وقال الحوثي إن الجماعة استهدفت حتى الآن 48 سفينة في البحرين العربي والأحمر، مؤكداً على مواصلة تصعيد العمليات.

وأضاف الحوثي: "عملياتنا ضد الأهداف الإسرائيلية بلغت 183 صاروخاً وطائرة مسيرة"، مشيراً إلى أن "عمليات البحر تصاعدت كمّاً ونوعاً، وتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب العسكرية".

وقال: "اتجهنا في جبهة اليمن إلى التصعيد في العمليات مقابل توجه العدوّ إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة". (العربية)
 
 
 
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