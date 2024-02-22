الحوثيّون إلى التصعيد... ما هو السلاح الجديد الذي سيستهدفون به السفن؟

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قال عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إن الجماعة أدخلت "سلاح الغواصات" في هجماتها على السفن.وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: "العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد".وقال الحوثي إن الجماعة استهدفت حتى الآن 48 سفينة في البحرين العربي والأحمر، مؤكداً على مواصلة تصعيد العمليات.وأضاف الحوثي: "عملياتنا ضد الأهداف الإسرائيلية بلغت 183 صاروخاً وطائرة مسيرة"، مشيراً إلى أن "عمليات البحر تصاعدت كمّاً ونوعاً، وتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب العسكرية".وقال: "اتجهنا في جبهة اليمن إلى التصعيد في العمليات مقابل توجه العدوّ إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة". (العربية)