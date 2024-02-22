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عربي-دولي

بالفيديو متجر فاخر يتعرّض لسطو مسلّح... شاهدوا كيف دخله السارقون!

Lebanon 24
22-02-2024 | 12:24
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نشرت شرطة مدينة نيويورك مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على متجر مانهاتن غوتشي.
وأشارت الشرطة إلى أن اللصوص سرقوا بضائع فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف دولار.
 
وأفادت بأنهم كانوا 3 أشخاص: رجلان وإمرأة كانت تنتظر بجوار سيارة الهروب.
وبحسب الفيديو، دخل رجلان يرتديان سترات سوداء وأقنعة وقفازات إلى المتجر، وبدأ السارقان بنهب المتحر، وخرجا بوضح النهار وأيديهم ممتلئة بالبضائع المسروقة.
وهرب اللصوص في سيارة تويوتا سوداء تحمل لوحات ترخيص نيويورك، متجهين نحو نيوجيرسي عبر نفق لينكولن.
ووفقا للشرطة، لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية خلال عملية السطو ولم يصب أحد بأذى. (سبوتنيك)
 
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