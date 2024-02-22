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عربي-دولي

بعدما وصفه بـ"المجنون"... كيف ردّ بوتين على بايدن؟

Lebanon 24
22-02-2024 | 13:09
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عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن وصفه "بالمجنون" بسبب تصريحاته الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه يفضل بايدن رئيسا للولايات المتحدة مقارنة بدونالد ترامب.

وأضاف بوتين أن تصريح بايدن "يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل".
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وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس. لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو فأنا على حق تماما".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن"وقحة"، أجاب بوتين: "نعم".

وأضاف الرئيس الروسي: "سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا. قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن". (سكاي نيوز)
 
 
 
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