الصحة العالمية: السودان يعاني أكبر أزمة نزوح في العالم

قالت الدكتورة حنان بلخي المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يفر ملايين الأشخاص بحثا عن الأمان داخل البلد وخارجه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لعرض مستجدات الأمور في قطاع غزة.

وأضافت بلخي أن الزلازل التي ضربت افغانستان والمغرب وسوريا موخرا، والفيضانات التي وقعت في ليبيا وباكستان، والتزايد الكبير المستمر في عدد حالات الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في شتى أنحاء الإقليم، كل ذلك أدي إلى تفاقم عبء الاحتياجات الصحية والإنسانية في جميع أنحاء الاقليم.

ولفتت بلخي إلى تزايد حالات الطوارئ الصحية في شتي أنحاء الاقليم بوتيرة سريعة، فيتأثر ثلاثة عشر بلدا في الاقليم تأثرا مباشرا أو غير مباشر بالنزاعات، وقدِ استجابت المنظمة في العام الماضي لثلاث وسبعين فاشية للأمراض.

( الشروق)