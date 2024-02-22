قوات خاصة إسرائيلية تعتقل طالبين قرب رام الله

اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية "المستعربين"، الخميس، طالبين من أمام مدخل جامعة بيرزيت، شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر محلية، بأن المستعربين وصلو بمركبة جامعة بيرزيت واعتلقوا طالبين اثنين، هما رئيس مجلس الطلبة صالح ماجد حسن، والطالب عمرو زلوم.

و"المستعربون" قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي ويتقنون اللغة العربية ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها اغتيالات واعتقالات.

ومنذ تفاقم التوتر في الضفة الغربية والقدس على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية، كما زاد حدة عنفه ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.