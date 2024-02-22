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عربي-دولي

حادثة مرعبة حصلت على متن طائرة... شاهدوا بالفيديو ما فعله أحد المسافرين

Lebanon 24
22-02-2024 | 14:26
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "أميريكان إيرلاينز" كانت متجهة إلى شيكاغو، إلى العودة إلى مطار الانطلاق في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، بعد أن حاول أحد ركابها فتح الباب في منتصف الرحلة.

ويُظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، ركاباً آخرين يمنعون الرجل من فتح مقبض أحد أبواب الخروج.
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وكانت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ألبوكيركي في جنوب غرب البلاد، قد وصلت تقريباً إلى علو 8000 متر قبل أن تعود أدراجها، وفق بيانات مستقاة من خدمات تتبع الرحلات. (العربية)
 
 

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