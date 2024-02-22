بعد عامين من القتال.. كلفة الصراع الروسي الأوكراني مُهلكة

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في الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا، طرحت مجلة "Responsible Statecraft" الإلكترونية الأميركية، بيانات وأرقام، توضح تكلفة الصراع وملامحه على مدى 24 شهراً.وبحسب المجلة، فإنّه "تم استنفاد القوات العسكرية الأوكرانية بالكامل، في ظل تنافسها مع روسيا، الأكثر اكتظاظاً بالموارد والسكان".ووفق ما جاء في التقرير، فإنّ الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا، بلغ ما مجموعه 113 مليار دولار، شمل مساعدات عسكرية، ومساعدات للحفاظ على عمل حكومة كييف، ومساعدات اقتصادية وإنسانية، وذهبت نحو 5 مليارات دولار، لإعادة تسليح الحلفاء، ونحو 15 مليارات دولار أخرى لتوسيع العمليات العسكرية الأميركية في أوروبا.لكن بعد عامين من الحرب، نضب هذا التمويل، إذ لم ترسل إدارة بايدن، التي كانت تشحن حزمتين أو ثلاث حزم أسلحة جديدة كل شهر، شحنة أسلحة كبيرة لأوكرانيا منذ 27 كانون الأول 2023.وفق الأرقام التي أوردتها المجلة، فقد أرسل البنتاغون ما لا يقل عن 3 مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، معظمها كانت من عيار 155 ملم، وهو الحجم القياسي الذي تستخدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها في "الناتو"، وهذه الكمية تمثل ما مجموعة 95 ألف طن من نوع هذه الذخيرة فقط.وأشارت المجلة إلى أنّ الولايات المتحدة، تنتج فقط نحو 340 ألف قذيفة عيار 155 ملم سنوياً، على الرغم من تكثيف التصنيع العسكري، مما يعني أن أوكرانيا كانت تطلق قذائف بمعدل ثلاثة أضعاف معدل الإنتاج الأميركي".كذلك، منحت واشنطن كييف 76 دبابة، بما في ذلك 31 دبابة من طراز "أبرامز" و45 دبابة من طراز "T-72B" تعود للحقبة السوفيتية، وتسلّمت أوكرانيا 3631 مركبة مدرعة أميركية من مختلف الأنواع، من مركبات المشاة القتالية إلى ناقلات الأفراد والشاحنات الطبية.كما، استخدمت أوكرانيا 39 قاذفة صواريخ أميركية الصنع من طراز "HIMARS"، فيما أرسلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 400 مليون قنبلة يدوية ورصاصة في الأشهر الـ 24 الماضية.ولم تقدم روسيا ولا أوكرانيا مؤشرات عامة مفصلة عن تأثير الحرب على جنودهما، بحسب المجلة، إلا أنّ الولايات المتحدة أصدرت تقديرات في آب، بأنّ نحو 70 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم، وما بين 100 و 120 ألف آخرين أصيبوا، مما رفع إجمالي عدد الضحايا إلى أكثر من 170 ألف، فيما قدّرت موسكو في تشرين الثاني الماضي، أنّ 383 ألف جندي أوكراني قتلوا أو جرحوا.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان الأوكرانيين، داخل الحدود المعترف بها دولياً، والذي بلغ 43.5 مليون شخص في عام 2021، انخفض إلى 39.7 مليون في عام 2022، وعام 2023، انخفض إلى 36.7 مليون نسمة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990.وذكرت المجلة، أنّ 6.3 مليون أوكراني، أصبحوا في الخارج، مع نزوح 3.7 مليون آخرين داخلياً.(الميادين)