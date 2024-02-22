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عربي-دولي

إنقطاع خدمة الاتصالات عن الآلاف في أميركا

Lebanon 24
22-02-2024 | 14:43
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حذر السيناتور الجمهوري نائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية ماركو روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي من أن انقطاع شبكة AT&T الذي يؤثر على عشرات الآلاف من الأميركيين قد يبدو تافهًا مقارنة بما قد يبدو عليه الهجوم الإلكتروني الصيني المحتمل.
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وقال في منشور له على موقع "إكس": "لا أعرف سبب انقطاع AT&T لكنني أعلم أن الأمر سيكون أسوأ 100 مرة عندما تشن الصين هجومًا إلكترونيًا على أميركا عشية غزو تايوان، وسوف يستهدفون المياه والبنوك".
 
وجاء تحذير روبيو في الوقت الذي أبلغ فيه عشرات الآلاف من عملاء AT&T عن انقطاع خدمات هواتفهم المنزلية والإنترنت والهواتف المحمولة. (العربية)
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