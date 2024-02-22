إنقطاع خدمة الاتصالات عن الآلاف في أميركا

Advertisement

حذر السيناتور الجمهوري نائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية ماركو روبيو على وسائل التواصل الاجتماعي من أن انقطاع شبكة AT&T الذي يؤثر على عشرات الآلاف من الأميركيين قد يبدو تافهًا مقارنة بما قد يبدو عليه الهجوم الإلكتروني الصيني المحتمل.وقال في منشور له على موقع "إكس": "لا أعرف سبب انقطاع AT&T لكنني أعلم أن الأمر سيكون أسوأ 100 مرة عندما تشن الصين هجومًا إلكترونيًا على أميركا عشية غزو تايوان، وسوف يستهدفون المياه والبنوك".