تطوّر عاجل على خطّ المفاوضات بين إسرائيل وحماس.. هذا ما سيحصل قبل رمضان





وقال "أكسيوس" إن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، حث إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس، وذلك خلال لقائه الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت ومسؤولين آخرين.

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وذكر الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا وجود تقدم في المفاوضات بين الوسطاء المصريين والقطريين مع حركة حماس. نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، قولها إن هناك تقدما من الجانب الإسرائيلي في مفاوضات باريس الهادفة إلى إطلاق سراح الأسرى، ووقف الحرب على غزة.وقال "أكسيوس" إن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، حث إسرائيل على إرسال وفد إلى محادثات باريس، وذلك خلال لقائه الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت ومسؤولين آخرين.وذكر الموقع أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا وجود تقدم في المفاوضات بين الوسطاء المصريين والقطريين مع حركة حماس.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب فوض الوفد الإسرائيلي إلى باريس بإجراء مفاوضات وليس الاكتفاء بالإصغاء.

ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل لتشارك في اجتماع باريس

وبحسب "أكسيوس"، فإن إدارة بايدن تطمح بالتوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان المبارك بعد أقل من ثلاثة أسابيع.



ولفتت إلى أن هناك سعي لضمان وجود وقف مؤقت لإطلاق النار خلال الشهر الكريم. ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة بين إسرائيل وحماس .



وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لماكغورك خلال اجتماعهما إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي "سيوسع السلطة الممنوحة لمفاوضينا بشأن الرهائن. وفي الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لمواصلة العمليات البرية المكثفة"، بحسب بيان صادر عنه.

وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية بين الاحتلال وحماس بحسب "أكسيوس" حول عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تحديد القائمة للمرحلة الأولى مما يمكن أن يكون اتفاقا من ثلاث مراحل.



ومن المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى باريس يوم الجمعة لإجراء محادثات حول الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة أسرى جديدة.(عربي 21)