فضيحة في إحدى الجامعات... رسوب 75 بالمئة من الطلاب!

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تحدّث رئيس جامعة سوهاج في صعيد مصر حسان النعماني، عن رسوب 75 في المئة من طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب، وقال إن "عميد الكلية عرض عليه نتيجة الطلاب وكانت صادمة ودون المستوى"، مشيرا إلى أن "الطلاب الناجحين عددهم 203 من أصل 850 طالبا، ومن بين 203 طلاب هناك 132 طالبا حصلوا على درجة امتياز في الامتحانات".وتابع النعماني أن "الامتحان إلكتروني، ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، ولا يوجد أخطاء في النتيجة، والطالب يعرف النتيجة قبل أن يغادر الامتحان، والآن البرنامج يظهر النتيجة للطالب إذا رغب في ذلك".وقال: "ما زال هناك أمل في تحسين النتيجة في الفصل الدراسي الثاني، وأغلب الطلاب رسبوا في مادة واحدة". (عربي 21)