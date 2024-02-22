Advertisement

عربي-دولي

تُوفي أحد حراسه... موكب رئيس يتعرّض لحادث سير

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1167362-638442384464995284.jpg
Doc-P-1167362-638442384464995284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر مطلع لوكالة أنباء العالم العربي إن موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعرض مساء اليوم الخميس لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس.
Advertisement

وأضاف المصدر أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجروح. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-02-22
19:19 | 2024-02-22
18:56 | 2024-02-22
18:25 | 2024-02-22
17:57 | 2024-02-22
17:36 | 2024-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24