تُوفي أحد حراسه... موكب رئيس يتعرّض لحادث سير

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قال مصدر مطلع لوكالة أنباء العالم العربي إن موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعرض مساء اليوم الخميس لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس.وأضاف المصدر أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجروح. (العربية)