بايدن التقى أرملة نافالني وابنته

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن على انفراد، اليوم، في كاليفورنيا أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء، في بيان، أن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرنسيسكو «ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة».

وأضاف البيان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن بايدن أكد مجدداً الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا.

توفي المعارض الروسي والخصم الأول لبوتين الجمعة عن عمر يناهز 47 عاماً، في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال حيث كان يقضي حكماً بالحبس 19 عاماً بتهمة "التطرف".

وتعرّض نافالني في عام 2020 لعملية تسميم اتّهم الكرملين بتدبيرها. وتحمّل الدول الغربية السلطات الروسية مسؤولية وفاة المعارض داخل سجنه.

( الشرق الأوسط)