"هي جزء من الحرب".. مسؤولة أُممية تتهم أميركا بخطف قرارات مجلس الأمن!

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قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز للجزيرة إن الولايات المتحدة تختطف مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) 3 مرات ودعمها المطلق لإسرائيل.وأكدت أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما تقوم به إسرائيل في غزة.وأشارت إلى أن سبب وجود مجلس الأمن وجد في الأمم المتحدة، هو للتأكد من تحقيق السلم والاستقرار في العالم، وهو السبب ذاته الذي من أجله أقيمت مؤسسات أخرى مثل محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية.وأضافت أن كل الموظفين الدوليين الذين خرجوا من غزة أكدوا أن ما يظهر جزء بسيط جدا من معاناة سكان القطاع.وشددت على أنه يجب إدخال ألف شاحنة مساعدات لشمال قطاع غزة يوميا لتعويض الأضرار البالغة التي سببتها إسرائيل.وأكدت أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار إسرائيل في القيام بمجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ من الواضح أن نية إسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من القطاع.(الجزيرة نت)