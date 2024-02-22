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عربي-دولي

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: منفتحون على مبادرات حل الأزمة في البلاد

Lebanon 24
22-02-2024 | 16:35
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قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الخميس، إن حكومة السودان ترغب في إنهاء الحرب الدائرة منذ منتصف نيسان 2023، وتسعى نحو تحقيق ذلك الهدف.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بمدينة عينتبي (جنوبي أوغندا)، وفق بيان صدر من إعلام مجلس السيادة السوداني.

وأكد عقار، على أن الحرب الجارية في السودان "حرب استعمارية استهدفت المواطنين" وترغب الحكومة في "إنهائها".

وأضاف أن "قادة التمرد (في إشارة لقوات الدعم السريع) وحلفائهم في الداخل وفي دول الجوار وأوروبا (دون تفصيل) يعملون على تسويق انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة على أنها حرب تهدف لتحقيق الديمقراطية".

والأربعاء، وصل مالك عقار، إلى أوغندا في زيارة غير محددة المدة لبحث تطورات الأوضاع في السودان مع المسؤولين الأوغنديين. 

وفي سياق متصل، التقى عقار، بمقر السفارة السودانية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، سفراء البعثات الإفريقية، لشرح تطورات الحرب الجارية في بلاده.

وقال عقار، إن الحرب الدائرة في السودان، "حرب احتلال استعانت فيها المليشيا (الدعم السريع) بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات التي تطول قائمتها، من القتل والعنف الجنسي بأنواعه، وتدمير البنية التحتية واحتلال منازل المواطنين والتهجير القسري".

وشدد على سعي حكومة بلاده الدؤوب لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الأممية وغيرها، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالرغم من الأوضاع الأمنية المعقدة.

وأوضح أن "تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند على احترام سيادته، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادته و تهدد أمنه القومي".

وأطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على الدعم السريع، بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع من إحراز اختراق يقود لوقف الحرب التي خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وفقا للأمم المتحدة.

كما لم تنجح مساع إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيغاد)، بالجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

( الأناضول)
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